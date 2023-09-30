Україна стурбована можливістю передачі іранських балістичних ракет російській федерації. І разом із партнерами вживає заходів, щоб не допустити цього.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зокрема, на його думку, існує загроза, що після закінчення дії резолюції Радбезу ООН щодо Ірану, Тегеран та москва можуть домовитися про постачання балістичних ракет.

"Україна та наші партнери, звичайно, відслідковуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся", - заявив він.