На Бахмутському напрямку наші воїни мінусують техніку та живу силу окупантів.

Росіяни відновили штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Туди ворог перекинув новостворену 25 загальновійськову армію, яку раніше планували приберегти до зими. Про це нам в ефірі телемарафону повідомив Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України. За його словами, цей підрозділ складається із залишків розбитих нашими військовими формувань та мобілізованих.

На іншому напрямку - Бахмутському - наші сили оборони продовжують наступ. Росіяни зазнають поразки на полі бою і зривають злість здебільшого на прифронтових містах. Про ситуацію на Донбасі - далі в огляді.

Важкі бої під Кремінною. Наші воїни тримають оборону.

За даними Інституту вивчення війни, на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна ворог знизив темпи наступу. Проте обстрілів не припинив. Щодня деокуповані населені пункти Луганщини потерпають від російської артилерії та авіабомб.

Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

Оперативна пауза в росіян на окремих напрямках спостерігається тільки на землі, бо вони зазнали значних втрат. Обстріли з літаків, гелікоптерів, а також артилерії не стихають. Учора авіаційних ударів зазнали Новоселівське та Невське. Від ствольної та реактивної артилерії постраждали Невське та Білогорівка

Людям, що залишилися у звільнених населених пунктах, попри руйнівні обстріли, волонтери надають гуманітарну допомогу. І що надважливо - медичну. Днями мешканців Макіївки відвідали лікарі.

А це щемливі кадри зі зруйнованого окупантами Вугледару. Люди тут отримали можливість помитися у теплій воді. Емоції місцевих крають серце.

Нещадно ворог щодня нищить Донеччину. Руйнує інфраструктуру та людські житла, позбавляючи місцевих усього, що вони мали за мирного життя. Фото обстріли Донеччина Минулої доби регіон знову зазнав десятків обстрілів. Окупанти гатили з артилерії та авіації. Ракетою рашисти вдарили по Краматорську. Є постраждалі серед цивільного населення.

Ігор Мороз, керівник Донецької військової адміністрації:

росія вбиває цивільних! За 29-те вересня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Дружбі. Ще 6-ро людей в області за добу дістали поранень.

Петро Гасай, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни мінусують техніку та живу силу окупантів. Це кадри третьої штурмової. Розрахунок ворожого БПЛА наші захисники відправили на той світ.

Просування наших оборонців триває. Це кадри 22-ої окремої механізованої бригади. Вони працюють на околицях Кліщіївки. росіян знищують мінометним вогнем

А це історичні кадри з деокупованої Андріївки. Воїни третьої штурмової напередодні показали, як зачищали ворожі позиції, та виганяли росіян.

Після того, як були взяті перші будівлі селища, штурмовики почали просуватися вглиб населеного пункту та зачищати підвали зруйнованих споруд.

Таке просування нашим оборонцям дається важкою ціною. Проте кожен розуміє заради якої мети. Аби нога окупанта більше не торкалася української землі.