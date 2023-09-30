Був адвокатом, а нині - піротехнік: історія добровольця [ Редагувати ]
В минулому - успішний адвокат, а зараз доброволець-піротехнік. Михайло Цап із Закарпаття працює на одному з найзамінованіших напрямків - Лимано-Куп'янському. Чоловік там розміновує лісосмуги та поля вздовж ЛЕП. Про нюанси цієї непростої, але такої важливої роботи - він розповів моїм колегам.
Якщо в адвоката ще є апеляція і верховна інстанція, то тут права на помилку немає. Одна помилка - і не лише себе наражаєш на небезпеку, але й друзів.
Так адвокат до війни, а нині піротехнік ДСНС Михайло ЦАП визначає суть своєї професії під час війни. Вже у перші дні повномасштабного вторгнення його друзі мобілізувалися. Чоловік до цього не служив, але теж пішов добровольцем. Обрав фах піротехніка.
Михайло ЦАП, піротехнік ГУ ДСНС у Закарпатській області:
Приблизно два місяці проходили навчання. Коли сказали, хто хоче, я сказав: я поїду.
Так Михайло опинився на східному напрямку.
Це одне з безкраїх полів Донецького степу. Сапери демонструють, як російські окупанти тут підготувалися до українського контрнаступу. Серед метрових бурянів посходили протитанкові міни. На кожному квадратному метрі по кілька.
Більшість з арсеналу доводиться розшукувати й розміновувати вручну.
Частину зі знайденого доводиться знешкоджувати на місці.
На Донеччині піротехніки із Закарпаття йшли слідом за нашими Силами оборони. Військові сапери робили коридори для наступу, і ними війська просувалися вперед, далі заходили піротехніки ДСНС і в першу чергу розміновували інфраструктуру. Михайло каже, що його група займалася розмінуванням енергетичних обєктів та звичайних ліній електропередач, стовпів, ліній ЛЕП.
Михайло ЦАП, піротехнік ГУ ДСНС у Закарпатській області:
Ми там ходили, щоб електрик міг пройти й поставити натяжні дроти між селами, щоб була електрика у тих мешканців, які лишилися на тій території.
Окупанти в села Донеччини принесли чимало горя. Росіяни просто випалювали все живе: жодної вцілілої хати, руйнація стовідсоткова.
Михайло ЦАП, піротехнік ГУ ДСНС у Закарпатській області:
Колись там було 2-3 тисячі населення в селі. Залишалося 30-40, а може і 20 осіб.
Робота піротехніків - командна. Постійно має бути концентрація, адже під час зачистки території саперами, знешкоджено має бути все на 100 відсотків. Росіяни тут часто експериментували.
Михайло ЦАП, піротехнік ГУ ДСНС у Закарпатській області:
ПТМка була, до неї якийсь провід був. До неї підходиш - вибухає там і там. Були придумані якісь нові методи мінування.
Одного разу Михайло не помітив російську розтяжку - зачепив її. І фактично сам став міною.
Михайло ЦАП, піротехнік ГУ ДСНС у Закарпатській області:
Там трава така - вище мене зростом. Я йшов і зачепив розтяжку за собою. Потім руку підняв, сказав. І все закінчилося добре!
Є у піротехніків свої ритуали: хтось перед виходом має встати неодмінно з лівої чи правої ноги, хтось молиться. Михайло знімав із себе натільний хрестик та ланцюжок, аби вибухівка не реагувала на метал.
Нині піротехнік на ротації. І будь-якої миті готовий вирушити на завдання.
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