Грант на власну справу: переселенець відкрив стоматкабінет у Рівному [ Редагувати ]
"Власна справа" від державного проєкту "єРобота". На Рівненщині такі гранти вже отримали понад шістсот людей й створили понад пів тисячі нових робочих місць. Про допомогу, яка працює - розкаже Сніжана Сидорук.
Олексій переглядає на своєму смартфоні світлини. На них його колектив і стоматологічна клініка у Херсоні.
У перші місяці війни всі роз'їхались.
У перший же день повномасштабного вторгнення поїхав і Олексій. Каже, рятував вагітну дружину та двох своїх синочків. На той момент чекали на третю дитину.
Олексій Тимчук, стоматолог, переселенець:
Вибухи я взагалі почув ті, що десь там, мабуть, Крим чи де перешийок був. Ми сумнівалися, що робить, але подзвонила теща зі Скадовського району і сказала, що вже танки десь о сьомій ранку, мабуть, у них проїжджали. Десь в час дня ми уже виїхали.
Сім'ю вивіз до родичів у Швецію, а сам повернувся у Рівне - місто, в якому народився. Тут довго без роботи не зміг. Тож знову взявся лікувати зуби.
Починати довелося все спочатку, адже приїхав сюди ні з чим. Розповідає: у Херсоні залишили все.
Олексій Тимчук, стоматолог, переселенець:
Кожен взяв по рюкзаку, бо це було спонтанно. Їдуть десь танки, ми не знаємо, що робить. Потім друзі вислали якісь моменти по стоматології. Майже 90 відсотків там.
Повернутися у справу свого життя Олексієві допоміг грант від держави. Завдяки урядовому проєкту "єРобота" за програмою "Власна справа" він отримав 250 тисяч гривень. На ці кошти взяв у суборенду кабінет та придбав допоміжне обладнання.
Анна, жителька Рівного:
Кваліфікований лікар, людяний. Дуже позитивні відгуки в інтернеті про лікаря.
Ірина вісімнадцять років працювала медсестрою у стоматології. Та через війну залишилася без роботи. Зараз працює в Олексія. Сюди її направили з центру зайнятості.
Ірина, медсестра стоматологічного кабінету:
Працюю з Олексієм Миколайовичем з серпня місця. Це вже майже два місяці буде. Комфортно. Лікар в роботі - відповідальний, ввічливий. Кому треба якась допомога, порада, то завжди порадить.
Пацієнтів, каже Олексій, вистачає. А ще він безкоштовно лікує та протезує зуби постраждалим військовим. Імпланти надає благодійний фонд.
Олексій Тимчук, стоматолог, переселенець:
Швейцарці надають імпланти безкоштовно. Наші створили такий фонд і координують це все, а ми як лікарі безкоштовно робимо свою роботу - протезуємо, ставимо імпланти.
Олексій щомісяця їздить до сім'ї у Швецію. Там навіть влаштувався асистентом стоматолога. Та щораз повертається в Україну. І така робота допомагає йому волонтерити.
Олексій Тимчук, стоматолог, переселенець:
Зі Швеції завжди є можливість машини пригнати для армії. Це такий стимул, що щось робиш для перемоги.
Практику в Україні лікар полишати не збирається. Поки прийматиме пацієнтів у Рівному, але найбільше хоче повернутися до Херсона, який за тринадцять років, зізнається, став для нього вже рідним. Там його дім.
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