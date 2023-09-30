"У творчості немає інвалідності" - під таким гаслом у Чернівцях триває фестиваль "Сузір'я Любові". Учасники з різних регіонів приїхали, аби показати свої вміння і таланти. І привернути увагу до проблем, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю.

Жанні - 44. Інвалідність має з дитинства. На фестивалі жінка представила картини, котрі виготовляє з ниток та монет. Аби показати свої доробки жінка приїхала з Кременчука Полтавської області. Подолала відстань у понад 700 кілометрів, доводилося робити кілька пересадок і за майже два дні жінка у Чернівцях.

Жанна, жителька Кременчука:

Це трохи важко, але коли хочеш побачити друзів, показати свої роботи людям, це все не помічаєш, з якими складнощами ти доїжджаєш. Знаєте, потрібно, щоб держава допомагала людям, котрі пересуваються на візках, їм важко в дорозі, у транспорті, дуже багато людей не можуть кудись переїхати, ці бордюри, на них потрібно звернути увагу.

Тут майже сотня учасників з 18 міст України. Фестиваль вони називають кращим практиком інклюзивних проєктів. А головне, це можливість для людей з інвалідністю продемонструвати свої таланти.

Любов Свіріденко, організаторка фестивалю:

Ми представляємо і культурне мистецтво, і образотворче мистецтво, і лірику, і пісні авторські, авторські вірші. Ті люди, які знайшли можливість сьогодні бути тут, вони вже переможці, у нас відбіркового туру не буде, тому що це недоречно під час війни, кожна людина є індивідуальністю, особистістю і творчою людиною, адже у творчості немає інвалідності.

Та й навіть вік не перепона. Сімдесятирічна Марія Семенівна розклала на столі свої вироби з бісероплетіння. Жінка має інвалідність понад 20 років, каже творчість допомагає їй долати всі перешкоди.

Марія Тащук, жителька села Червона Діброва:

Я сідаю, відволікаюсь, я нікого не чую, нічого не бачу, тільки це перед собою.

Організатори кажуть, цього року фестиваль має й ще одну мету. Як не прикро, але людей з інвалідністю через війну стає більше, а тому важливо підтримати їх і показати, що інвалідність - це не вирок.

Любов Свіріденко, організаторка фестивалю:

Ми дуже хочемо, щоб ті люди, які під час війни набули інвалідності, побачили, що люди з інвалідністю не здаються, вони боряться за своє життя, виборюють право бути вільними, почутими й видимими у нашій країні.

Всеукраїнський фестиваль триває три дні. Організатори впевнені, окрім обміну творчими здобутками, учасники тут знайдуть однодумців для втілення нових ідей.