Від 1 жовтня на росії стартує осінній призов. Армію окупантів планують поповнити на 130 тисяч новобранців. Паралельно кремль вербує добровольців і намагається реорганізувати ПВК "Вагнер". При цьому торішній указ путіна про мобілізацію досі діє.

Як просувається набір солдатів для війни проти України? Та чому москва зволікає з другою хвилею мобілізації? В матеріалі Ольги Жидецької.

У росії стартує осінній призов. За указом путіна на річну військову службу мають вирушити 130 тисяч громадян у віці від 18 до 27 років. Новий закон, що збільшив верхній поріг призовного віку до 30, у росії почне діяти навесні. При цьому у Генштабі запевняють: воювати у так званій СВО, тобто війні проти України, строковикам не доведеться. І нової хвилі мобілізації не буде. Адже, мовляв, охочих загинути в українських степах і так не бракує.

Володимир Цимлянський, представник Генштабу Росії, країни-агресорки:

Хочу окремо підкреслити, що у Генеральному штабі жодних планів проведення додаткових мобілізаційних заходів немає.

Охочих для вступу на військову службу за контрактом і тих, хто уклав контракти для проходження військової служби у складі Збройних Сил рф, а також добровольців, які вирішили брати участь у спеціальній військовій операції, достатньо.

Чи можна довіряти таким заявам? По-перше, за півтора року війни були не поодинокі випадки, коли російські строковики таки опинялися і гинули на передовій.

По-друге, через пів року служби, російським строковикам дуже наполегливо нав'язують підписання контракту, а це разом з усіма розпіареними пільгами й виплатами - безкоштовний квиток у пекло. Тобто на війну в Україну.

Тим часом службу за контрактом та вступ до добровольчих підрозділів у росії рекламують де тільки можна - на ТБ, у платіжках за комірне, ліфтах, агітпункти розміщують на всіх популярних молодіжних заходах. Загалом було оголошено про плановий набір 400 тисяч контрактників. І на початку вересня Дмитро Медведєв хвацько рапортував.

Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу рф, країни-агресорки:

За даними Міністерства оборони, з 1 січня до лав Збройних сил прийнято на контракт близько 280 тис. осіб. Частина з них були у запасі, частина - добровольці.

Та от чи справді росіяни так охоче біжать у воєнкомати? Навряд. У серпні в мережі з'явилося ось це відео, на якому працівників тольяттінського заводу переконують записуватися у солдати, що називається по-хорошому.

Тільки зараз, повторюся, можна вибрати місце проходження служби. На місто Тольятті поставлено план - 2 тисячі осіб, ми набрали трохи більше 250… Якщо протягом місяця-двох ми ситуацію не вирівняємо, буде друга хвиля. Вже ніхто нікого не питатиме.

Тим часом у кремлі, схоже, знову роблять ставку на зеків. Міноборони рф користується проторованою колись Пригожиним стежкою - зваблює ув'язнених з колоній.

За відбілювання іміджу випущених із тюрем убивць та бандитів узявся сам путін.

Володимир Путін президент росії, країни-агресорки:

Ми всі люди. Кожен може припуститися якихось помилок. Вони колись їх припустилися. Але вони віддали життя за батьківщину. І вони спокутували свою провину повною мірою.

Окрім того, схоже, що у кремлі планують у якомусь вигляді реанімувати колишню ПВК "Вагнера". За повідомленнями розвідки, її бойовики вже повернулися на фронт в Україну. Напередодні ж путін зустрівся з одним з ватажків найманців Андрієм Трошевим, який у червні не підтримав бунту свого роботодавця Пригожина і нині працює на Міноборони.

Володимир Путін, президент росії, країни-агресорки:

На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, у зоні спеціальної військової операції. Ви самі понад рік воювали у такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться.

Разом з тим розвіддані вказують на те, що окупантам на фронті таки бракує живої сили. Однак відкрито оголосити нову хвилю мобілізації найближчим часом у кремлі наврядчи зважаться - у березні в країні президентські вибори. Тож і діятимуть звичними підкилимними методами. Зокрема, свого торішнього указу про мобілізацію путін так і не скасував. Натомість військова реформа майже не залишила рятівних лазівок потенційним рекрутам. Тим часом свіже оновлення даних українського Генштабу свідчить - за час повномасштабного вторгення втрати окупантів в Україні склали 278 тисяч вояків.