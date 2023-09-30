На середину жовтня медики прогнозують в Україні спалах грипу в суміші із ковідом. Теплий вересень відтермінував початок сезону гострих вірусних інфекцій, але він все одно неминучий, наголошують лікарі.

Аби не стати пацієнтом стаціонару людям радять заздалегідь подбати про своє здоров'я і зробити щеплення. Станіслав Кухарчук продовжить.

Крапельниці, пігулки, огляди. У Черкаській міській інфекційній лікарні кипить робота. Пацієнтів тут вистачає завжди, навіть коли немає пандемії. Пан Юрій у свої 78 пережив епідемію ковіду навіть жодного разу не чхнувши. Зізнається, щеплення не робив, та вірус його таки наздогнав через два роки. З правобічним запаленням легень пенсіонер у лікарні вже четвертий день.

Юрій Голованенко - пацієнт Черкаської міської інфекційної лікарні:

Мені дочка одразу сказала, у тебе, мабуть, ковід, бо температура то підіймається, то різко опускається, і як температура падає, то наче як з ванної виліз. Вакцинацію не хотів робити. Вважав, що вона мені не потрібна, а тут таке...

Пацієнтів з ковідом в інфекційній лікарні не багато. Переважна більшість звернень - це кишкові інфекції, ангіни та вітрянка. Від гострих респіраторних інфекцій, у перелік яких додали й коронавірус, рятує аномально тепла погода, кажуть медики. Та це скоро мине.

Юлія Спаська - медична директорка Черкаської міської інфекційної лікарні:

Загалом в лікарні кількість пацієнтів не велика, але за добу поступає 15-20 людей, і така ж кількість за добу виписується. Але ми готуємось, очікуємо. У листопаді-грудні зазвичай починається сезон грипу. І в листопаді-грудні минулого року ми фіксували досить велику кількість звернень саме з приводу грипу. Ковід зменшився порівняно з попередніми роками, а грип з'явився.

Грип не єдина недуга, яка насувається на Україну. Інфекціоністи та вірусологи прогнозують спалах ще однієї доволі небезпечної хвороби - кору. На цей час в Україні вже зафіксовано понад сорок випадків зараження.

Наталя Видра - заступниця генерального директора Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Спалахи виникають з кратністю у 5 років, і саме з 2023 року очікується спалах кору. Вона передається від людини людині при контакті з хворою людиною. Це симптоматика респіраторної інфекції - ларингіт може бути, кашель, це можуть бути висипи на слизовій оболонці.

Кір має високу летальність і важкий перебіг, наголошують медики. Тому закликають українців по можливості терміново вакцинуватись від цієї недуги.