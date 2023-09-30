Бійці кажуть: битимуть з РСЗВ, допоки на українській землі не залишиться жодного російського окупанта!

Склади з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили ворога. Це - основні цілі для українських артилеристів. Наші колеги із Військового телебачення бачили, як на фронті знищують російське військо за допомогою "Градів"!

Американські "Хаймарси", сучасні гаубиці й перевірені часом "Гради". Наші захисники поливають вогнем російських окупантів із реактивних систем залпового вогню!

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Протягом дня може бути поражені такі цілі: або техніка, або склад БК, або скупчення ж\с, або пішли в наступ і треба придушити, або постріли починаються по наших - і ми вже в цьому напрямку починаємо відкривати вогонь.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Наші артилеристи-реактивники отримали координати цілі, прив'язалися до місцевості. Зараз буде залп. Ще за нахилом пускової установки можемо казати, що стрілятимуть майже на максимальну дальність.

А це пристрій - бусоль. Такий собі компас з оптичним прицілом, який бійці використовують під час стрільби із закритих позицій.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми визначаємо, де ми знаходимось на карті. Так, як ми не бачимо ворога, ми повинні визначити по координатах, де саме він знаходиться.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Бувають такі дні, що дали ціль, відпрацювали. Команда - на перекат. Тільки починаємо збирати машину, від'їжджати, знову ціль. Знову відпрацювали.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Щойно хлопці відпрацювали по одній цілі. Ми ледь встигли записати одне інтерв'ю, як отримали нову ціль. Виїхали на нову позицію і зараз готуються до стрільби.

Артилеристи інколи навіть не знають, яку саме ціль намагаються вразити. Про результати роботи дізнаються лише згодом.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Рідко, коли нам показують результати, бо коли всі працюють, то нема на це часу, але було таке, що ми вразили багато цілей. Навіть кусочки відео скидували, фотографії. Дійсно, було приємно бачити свої результати.

Сьогодні наші співрозмовники все ж таки влучили по ворожій позиції. Бійці кажуть: битимуть з РСЗВ, допоки на українській землі не залишиться жодного російського окупанта!