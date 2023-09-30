Заарештована нерухомість у Лондоні, заморожені мільйони на швейцарських рахунках, вервечка кримінальних справ і вироків. Це про дочку колишнього президента Узбекистану Гульнару Карімову. Їй висунули нові звинувачення у Швейцарії.

Як принцеса Узбекистану очолила злочинний синдикат у Європі - далі.

Підкуп, відмивання коштів, підробка документів, участі в злочинному синдикаті. Плюс одна справа в досьє 51-річної Гульнари Карімової. Федеральна прокуратура Швейцарії направила до суду звинувачення щодо старшої дочки першого президента Узбекистану Іслама Карімова. За даними слідчих, підозрювана створила злочинне угруповання, яке "працювало" у різних європейських країнах. Організація, що мала назву "Офіс", обʼєднала кілька десятків людей та сотні компаній Карімової, через які вона відмивала кошти.

Старша дочка президента курувала у своїй країні сферу телекомунікацій. Європейські фірми, які хотіли вийти на ринок Узбекистану, змушувала давати хабарі через компанії її "Офісу". При цьому рахунки були оформлені на підставних людей. У Швейцарії ця організація діяла щонайменше 7 років, починаючи з 2005. Сама ж Карімова увесь цей час вела гламурний спосіб життя. І власні колекції одягу та ювелірних прикрас випускала, і телеведучою була, і співачкою. Дружила зі світовими знаменитостями й водночас будувала кар'єру дипломата. Жінка працювала в Міністерстві закордонних справ, була послом Узбекистану в Іспанії, а також представницею цієї країни в ООН. Наприкінці нульових - на початку 2010-х Карімову вважали найвпливовішою жінкою в Узбекистані й навіть називали наступницею батька на посаді.

Саме завдяки своїй посаді посла, Карімова мала дипломатичний імунітет, яким вона і прикривала свою злочинну діяльність. Але в середині 2013 влада Узбекистану відібрала у неї цей захист. У різних європейських державах почали розслідувати причетність Карімової до схем з відмиванням коштів. Приблизно в цей час європейські медіа повідомили про чвари в президентській родині через надмірні амбіції старшої дочки. На ту мить спецслужби Узбекистану мали достатньо фінансового компромату на Карімову. Жінка перестала виходити на звʼязок. Згодом зʼясувалось, що вона під домашнім арештом.

Відтоді Карімова жодного разу не зʼявлялась на публіці. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, зокрема за шахрайство та відмивання коштів. Її засудили на 13 років. Спершу жінка відбувала покарання за місцем проживання дочки, а 2019 року її перевели в колонію загального режиму за порушення умов відбування покарання.

Діяльність Карімової паралельно розслідували у США, Франції, Норвегії, Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Великій Британії. У Швейцарії в Карімової конфіскували активи на понад 800 мільйонів євро - це нерухомість, коштовності, готівка.

У Великій Британії заарештували дві квартири у Лондоні та маєток у графстві Суррей. Це ще 20 мільйонів фунтів. Влада Узбекистану оцінює загальну суму активів Карімової та її "Офісу" у мільярд 400 мільйонів доларів. І намагається повернути ці кошти.