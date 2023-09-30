На Харківщині розслідують черговий воєнний злочин російської армії. В селі Савинці на Ізюмщині у квітні минулого року окупанти розправилися з місцевим підприємцем. Під тиском лікарі їм видали довідку, що чоловік помер від серцевого нападу. Рідні загиблого, які повернулися в село після звільнення, наважилися на ексгумацію тіла, щоб встановити істину й покарати винних.

Тіло підприємця Юрія Кривича з Савинців знайшли торік 1 травня. Йому було 59. Перед тим чоловіка забрали з його будинку військові так званої ЛДНР, які в той час стояли в окупованому селі. Вивезли в сусіднє село.

Ігор Кривич, брат Юрія:

Це сусіднє село - Довгалівка. Там геологічна станція підприємства, на території якої, наскільки мені відомо, його утримували, катували.

Житель села Савинці, пан Радіон, розповідає, затриманих утримували у підвалі його батьківської хати. Сусіди бачили там і Юрія Кривича, і російських військових. І все чули.

Радіон Рогоза житель села Савинці:

Загалом - його б'ють, кричить, і він - хворий уже, вік. А там Дімон, лейтенант, каже: непритомний. А другий каже: там у контейнері 1 лежить, тягни його туди. Як не одійде, то завтра прикопаємо.

Понівечене тіло закатованого Юрія Кривича рідні поховали. Тепер брат загиблого намагається добитися справедливого покарання для вбивць.

Ігор Кривич, брат Юрія:

Ті дані, які були, там причина смерті, скажемо так, серце в нього, поставили йому. Мене це не влаштовує. Я хочу добитись справедливості. І довідку лікарі видавали місцеві, тоді, наскільки мені відомо, під тиском військовослужбовців.

Є версія, що патріотично налаштованого Юрія Кривича окупантам здали місцеві колаборанти.

Ігор Кривич, брат Юрія:

Він виступав за Україну, був прихильникам української влади. У нього був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони погрожували йому, що, скажемо так, він неправильно себе веде. Йому пообіцяли, що приїдуть, розберуться. Розібралися представники так званої ЛНР.

Щоб з'ясувати справжню причину смерті, провели ексгумацію тіла. Слідчі кажуть: вже мають покази свідків, тож є всі шанси встановити винних.

Ганна Пономаренко старша слідча в особливо важливих справах СУ ГУНПу в Харківській обл.:

Наразі встановлюються люди, які причетні. У нас є вже деякі фотографії, деякі свідчення щодо військових російської федерації та ЛНР, які були причетні до вбивства Кривича. І проводиться зараз перевірка. Будуть проведені експертизи й ще додаткові допити свідків.

У слідства вже є всі підстави вважати це вбивство воєнним злочином. Підозрювані - військовослужбовці російської федерації й місцеві колаборанти, які їм допомагали. Після завершення розслідування підозрюваних оголосять у міжнародний розшук. За українським законодавством, їм загрожує до 15 років ув'язнення.