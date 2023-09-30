За 9 років в регіоні втілили чимало проєктів, спрямованих на соціалізацію ветеранів.

"Україна. Захисники. Майбутнє". Перший регіональний ветеранський форум провели у Кам'янському, що на Дніпропетровщині. В заході взяли участь понад півтисячі українських воїнів та ветеранів. Були представники влади та міжнародні організації.

Говорили про п'ять ключових елементів нової ветеранської політики: вшанування подвигу військових, реабілітація, доступне житло, якісні послуги та розвиток ветеранського бізнесу. Більше розкаже - Артур Терещенко.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни Олег Должок отримав після важкого поранення в березні 2022. Далі була тривала реабілітація. А цьогоріч чоловік у складі української збірної став призером міжнародних "Ігор Нескорених". Напередодні дня захисника та захисниці чоловік взяв участь в першому регіональному ветеранському форумі. Його головна мета - швидка адаптація наших героїв після повернення з фронту.

Олег Должок, призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених - 2023":

З кожним днем в нашій країні стає все більше і більше ветеранів, інвалідів війни, і я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме людей, до мирного життя.

За підрахунками Міністерства у справах ветеранів, державної підтримки потребують приблизно 500 тисяч осіб. Втім, після перемоги над ворогом цифра зросте у восьмеро.

Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:

Це буде близько 4 мільйонів людей дотичних до ветеранської політики. Вони мають бути інтегровані в громади, їм потрібно надати усі інструменти для власного розвитку, по-перше, це здоров'я ментальне, фізичне, а потім - це працевлаштування, це освіта цивільна, це можливість бути активними членами громади. Тому ми саме в громадах і проводимо зараз такий форум.

На захід "Україна. Захисники. Майбутнє" завітало понад 500 українських воїнів та ветеранів, представники державної влади, міністерств та міжнародні партнери. Невипадково форум організували на прифронтовій Дніпропетровщині.

Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Дніпропетровщина - це логістичний, гуманітарний, військовий і медичний хаб, і ми дотичні до цього всього ще з 2014 року.

За 9 років в регіоні втілили чимало проєктів, спрямованих на соціалізацію ветеранів. Тож нині діляться своїми напрацюваннями.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Перше - це реабілітація. Розвиваємо мережу центрів, де військові можуть відновитися комплексно. Приділяємо увагу і ментальному здоров'ю. Ще один наш проєкт "Я - ветеран". Його розробили та впроваджуємо першими в Україні.

У профільному міністерстві наголошують: такі регіональні форуми тепер відбуватимуться приблизно раз на місяць. Це дасть швидко запровадити п'ять елементів нової ветеранської політики - вшанування подвигу військових, успішну реабілітацію, розвиток ветеранського бізнесу, доступне житло та якісні послуги.