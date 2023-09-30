ЗСУ ліквідували розвідувальний дрон рф в Херсонській області [ Редагувати ]
Військові збройних сил України ліквідували розвідувальний дрон рф в Херсонській області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
За даними Сил оборони півдня, сьогодні, 30 вересня, в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено російський розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".
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