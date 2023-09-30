Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом: кількість потерпілих зросла [ Редагувати ]
В результаті вибуху на нафтопроводі під Івано-Франківськом постраждали 9 людей. Частина за них у критичному стані в лікарні.
Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Внаслідок цього постраждали 9 людей. Двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога", - розповіла очільник області.
За словами Онищук, ще чотирьом людям надано необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували.
"Відомо, що подія трапилась о 17:00. У результаті загоряння нафтопродуктів вогонь розповсюдився на приватний будинок. Разом з усіма відповідними службами працюємо на місці події. Причини трагедії - встановлюються", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні вдень місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.
Спочатку була інформація, що інцидент міг статися на газопроводі або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли, що поблизу села Стримба стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.
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