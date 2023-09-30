Внаслідок падіння балок Дегтярівського мосту у Києві перекрито рух вулицею Довженка.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали "dtp.kiev.ua" та "Киевский движ", балки Дегтярівського мосту впали на проїжджу частину. Рух по цій ділянці перекрито.

Зазначимо, на реконструкцію мосту міська влада загалом виділила близько 1 млрд гривень.

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Довженка під час робіт реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація - під час монтажу обвалилися балки. На місце оперативно виїхали аварійно-рятувальні служби.

Зокрема, при монтажі сьомої балки вона втратила стійкість, а під час падіння зачепила частину змонтованої конструкції. В результаті також впали інші шість балок прогонової будови.

Як заявили у КМДА, відповідальність за роботи на об'єкті несе безпосередньо підрядник.

Очікується, що рух транспорту на ділянці вулиці Довженка відновлять до 05:00 2 жовтня.