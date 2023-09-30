Покрова 2023: що категорично не можна робити в свято [ Редагувати ]
Покрову Пресвятої Богородиці за новим календарем українці святкують 1 жовтня 2023 року. Раніше люди відзначали свято 14 жовтня.
Ця дата - це день явлення Богоматері з її захисним покровом. Згідно з переказами, події відбувалися у X столітті у Константинополі.
Що суворо заборонено робити на Покрову
Головним табу - є смуток у цей день. Вважається, що поганий настрій і зневіра може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливішим будете.
У це свято важливою забороною є відмова у гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якнайкраще і не шкодуйте нічого. Чим пишніше ваш стіл - тим більше статків у вас буде наступного року.
Також у цей день забороняється:
- важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, приготуванням складних страв,
- займатися ремонтом, будівництвом,
- лаятись,
- зловживати спиртним,
- позичати або просити у борг,
- дівчатам - відмовляти сватам - інакше наречених чекатиме ще три роки,
- стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні.
З 2015 року Покрова є державним святом – Днем захисника і захисниць України і офіційним вихідним.
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