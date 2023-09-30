В залі представлені світлини як самих правоохоронців, так і запорізьких фотокорів.

У Запоріжжі представили виставку, яка розповідає про життя в умовах війни. Цивільних та поліцейських. На світлинах закарбовані щемливі моменти евакуації родин, наслідків обстрілів, надання першої допомоги. Подробиці - в репортажі Інни Гогой.

На цих світлинах усе, чим живе Запорізька область останні півтора року. Десятки фотографій розповідають про війну та людський біль. Кожен кадр - це окрема історія про евакуацію із прифронтових територій, про розбиті, але нескорені Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ, Запоріжжя. А ще на цих світлинах закарбована робота поліцейських в умовах війни.

Анна Ткаченко, начальниця відділу комунікації ГУ НПУ в Запорізькій області:

Наші поліцейські сьогодні повністю на військових рейках, вони виконують не тільки гуманітарну функцію, а і вже досконало документують воєнні злочини, евакуюють населення із зон обстрілу і надають медичну допомогу тим, хто постраждав на місцях ракетних влучань.

В залі представлені світлини як самих правоохоронців, так і запорізьких фотокорів. Серед фотографій є й такі, що розповідають про ворожий обстріл гуманітарної колони, який стався торік тридцятого вересня. У річницю трагедії пам'ять загиблого колеги та цивільних, поліцейські вшанували хвилиною мовчання.

Також правоохоронці провели благодійний аукціон. Збирали кошти на медобладнання з відновлення суглобів.

Руслан Усманов, заступник начальника ГУ НПУ в Запорізькій області:

Зібрати кошти на придбання певного медичного обладнання для надання медичних послуг, а саме для лікування людей, військовослужбовців, НГУ, поліцейських і всіх тих громадян, які отримали поранення.

На аукціон виставили з півтора десятка лотів. Це картини, які написали правоохоронці. Свої роботи представила і майор поліції Карина Дмитренко. Каже, малювання - це її особиста арттерапія.

Карина Дмитренко, заступниця начальника відділу слідчого управління ГУ НПУ в Запорізькій області:

Це можливість висловити свої відчуття та емоції від всіх тих жахливих речей, які відбуваються в нашій країні. Техніка, в якій створені картини, є унікальною, це новий напрямок в сучасному мистецтві, спочатку картина створюється як діджитал арт в електронному вигляді, потім вона переноситься на полотно.

Представлені на аукціоні й роботи учасників дитячого руху "Байда". Їх діти створювали разом із Кариною на майстер-класі.

Дмитро Макаренко, учасник дитячого руху "Байда":

Ці колоски символізують наших героїв, які мужні, сильні й готові вистояти важкі миті.

Правоохоронці кажуть, цим заходом хотіли розповісти про свою працю в умовах війни. Окрім Запоріжжя схожі виставки відкрились ще у трьох містах України.