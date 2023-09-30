У багатьох країнах зафіксовані випадки зараження новим варіантом коронавірусу - ВА.2.86, який отримав назву "Пірола". Цей штам Covid-19 виявили в Ізраїлі, Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії. У Центрі громадського здоров'я МОЗ розповіли, чи загрожує Україні цей різновид ковіду, а також, які він має симптоми.

Симптоми нового штаму коронавірусу Pirola:

нежить;

головний біль;

втома;

чхання;

біль в горлі;

рідше – подразнення очей та висипання.

"Ми не відкидаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам", – заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

У кожному регіоні України у центрах контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки та лабораторно досліджувати штами та мутації, що виникають під час епідсезону 2023/2024.

У МОЗ нагадали, що єдиний дієвий спосіб забезпечити імунітет проти коронавірусної хвороби – вакцинація. Особливо вона показана людям, які мають ослаблений імунітет або супутні захворювання, вагітним, людям старше 60 років.

Нагадаємо, в середині вересня у світі виявили новий більш заразний варіант COVID-19 - штам "пірола".