У Києві відбувся фестиваль до річниці Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини [ Редагувати ]
"Жива культура". У Києві відбувся фестиваль до річниці Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. До такої ми відносимо, наприклад, Петриківський розпис. Або ж український борщ. Чим іще Україна може збагатити світ - далі.
Пані Віра приїхала з Закарпаття. Каже, у її селі люди з покоління у покоління передають техніку плетіння з лози.
Віра Учкан, майстриня з плетіння з лози:
Дивіться, діти плетуть такі корзинки. Інколи батьки їм допомагають робити ручку, а старшенькі дівчатка обов'язково знають. - У скільки років діти таке вміють? - Вже третій клас, четвертий.
Майстриня каже: в їхній громаді лозу вирощують майже як картоплю.
Віра Учкан, майстриня з Закарпаття:
Прям у городах висаджуємо лозу. І прямо маленькі такі прутики. А потім треба 3-4 рази обкопати. І кожен рік. Спочатку вона буде тоненька, а потім вона буде товща. І потім ми її колемо.
А це традиційні сорочки з міста Гадяч на Полтавщині. Вишиті вони нитками кольору індиго. Барвник яскраво синього кольору на тамтешні базари століттями доставляли аж з Індії. Всі секрети роботи вишивальниць із минулого намагаються повторити сучасні майстрині.
Інна Ніженець, майстриня з вишивки:
На основі цієї сорочки, знайденої у скрині свого свекра, це стрій повністю Гадяцький. Тому я вирішила поєднати узор з цієї сорочки та узор з бабусиної сорочки, яку вона мені вишивала, коли я була в 7 класі. Її узор взяла на облямівку, на манжети, і створила таку сорочку.
Майстри з усієї України з'їхалися до Києва, щоби показати жителям столиці та всьому світу, що в Україні багата й різноманітна культурна спадщина.
Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури України:
Українська культура, яка повноправно має можливість зараз увійти в європейський культурний контекст, і не просто як споживач, а як той, хто пропонує себе, пропонує свої твори, які ґрунтуються на історії. Прадавній історії нашого народу.
Петриківський розпис уже 10 років перебуває у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зараз він не лише прикрашає посуд чи сувеніри, а й допомагає нашим воїнам на фронті.
Наталія, майстриня:
Є навіть гелікоптер, розмальований петриківським розписом. Він зараз виконує бойові завдання. І хлопці, які на ньому роблять бойові вильоти, кажуть, що ми захищені таким собі кодом нації.
Спеціально до фестивалю на честь 20-річчя прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини Національний Банк України презентував монету зі ще одним символом України.
Олексій Шаман, заступник голови НБУ:
Монета 10 гривень номіналом в сріблі, і 5 гривень в номіналі з металу. Традиційна господиня на фоні печі готує борщ. А на реверсі монети - сам борщ.
Наша національна страва поповнила список ЮНЕСКО торік у липні. Організатори фестивалю переконані: надалі українського в цьому переліку буде ставати все більше.
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