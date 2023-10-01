У 2023 році День захисників та захисниць України відзначаємо за новою датою - 1 жовтня. В цей же день за новим церковним календарем святкують Покрову Пресвятої Богородиці.

Привітання у віршах

Героям країни, воїнам світла – Захисникам України,

Що мужньо боронять нас від супостата,

Ні танком, ні градом вас не залякати.

Всім тим, що життя, не шкодують віддати –

Низький вам уклін, і велика подяка

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Вітаю з Днем захисників та захисниць!

Хай ні на мить тобі не бракне сил та віри,

Хай мужності буде бездонная криниця

І ніколи не збиваються приціли!

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Спасибі герою за мир і свободу,

За щастя на Богом нам даній землі!

Все життя будемо пам’ятати,

Ми не забудемо, що багато повинні тобі.

Спасибі, спасибі! За те, що живий,

За те, що маємо можливість вітати!

День захисників та захисниць привітання у прозі

Дорогі захисники та захисниці України! З нагоди цього особливого свята, дозвольте висловити вам щирі слова подяки та вдячності. Ви — наша надія та найвеличніші герої, які стоять на варті нашої свободи та незалежності. Нехай мир завжди супроводжує вас на цьому шляху, а ваша мужність ніколи не залишає вас. З Днем Захисників!

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Від щирого серця вітаємо вас, наші дорогі захисники та захисниці! Ваша відвага, самовідданість та жертовність заслуговують на найвищу похвалу. Нехай цей день буде сповнений гордістю за ваші здібності та подвиги. Бажаємо вам міцного здоров'я, родинного затишку і безмежного щастя!

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З Днем Захисників, шановні захисники та захисниці! Ви — справжні герої, які віддають своє життя заради нашої країни та нашого миру. Бажаємо вам завжди мати сили та впевненість у майбутньому, а наша подяка і повага нехай будуть вам вічними. Бережіть себе та незалежність України!

Нагадаємо, 0 9:00 1 жовтня в країні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Де б ви не були, зупиніться, щоб подякувати і вшанувати тих, хто захищає нас і нашу з вами свободу.