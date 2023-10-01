Уночі росія масовано атакувала Черкащину та Дніпропетровщину: подробиці [ Редагувати ]
російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.
"Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", - зазначив Табурець.
Також, вночі росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками. Є влучення по цивільній інфраструктурі.
Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували. Загиблих та постраждалих немає.
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