В Україні в День захисників і захисниць запровадять нову традицію: що треба знати про свято [ Редагувати ]
Сьогодни, 1 жовтня за новим календарем в Україні відзначатимуть важливе свято - День захисників та захисниць.
До переходу ПЦУ і УГКЦ на новий календар, День захисників та захисниць відзначали 14 жовтня. Нову дату, 1 жовтня, обрали невипадково. Вона співпадає з днем, коли в Україні відзначають церковне свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Божу Матір вважають захисницею військовослужбовців. Ця традиція походить ще від часів Київської Русі.
День захисників та захисниць - нова традиція
Президент Володимир Зеленський запропонував започаткувати нову традицію на День захисників та захисниць. Щодня в Україні о 9:00 ранку оголошують хвилину мовчання, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Очільник держави запропонував започаткувати на свято Хвилину шани - о 9:00 ранку 1 жовтня вся країна на хвилину зупиниться, громадяни вийдуть на центральні площі міст, аби згадати про героїв, які віддали свої життя.
Такодж в Холодному Яру з нагоди Дня захисника і захисниці, в пам'ять полеглих героїв пройшла Факельна хода.
по темі
Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках
Українські біженці в Ірландії почали отримувати фейкові листи
Країна-окупант рф не зможе утримати захоплені території України. Йде важка війна, в якій українці обнулили репутацію росії, як держави, яку, мовляв, слід було боятися
Ветерани та їхні сім'ї можуть скористатися державним грантом для створення або розвитку бізнесу. На Львівщині за цей час подали заяви 34 учасники бойових дій. Один із них - ветеран АТО Богдан Бавдис. Про свій досвід отримання допомоги він розповів Вікторії Балицькій.
У столиці пройшов Форум взаємодії влади, омбудсменів і міжнародних експертів щодо підвищення обізнаності в реагуванні та документуванні злочинів наруги. Ярина Марків розкаже докладніше.