Сьогодни, 1 жовтня за новим календарем в Україні відзначатимуть важливе свято - День захисників та захисниць.

До переходу ПЦУ і УГКЦ на новий календар, День захисників та захисниць відзначали 14 жовтня. Нову дату, 1 жовтня, обрали невипадково. Вона співпадає з днем, коли в Україні відзначають церковне свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Божу Матір вважають захисницею військовослужбовців. Ця традиція походить ще від часів Київської Русі.

День захисників та захисниць - нова традиція

Президент Володимир Зеленський запропонував започаткувати нову традицію на День захисників та захисниць. Щодня в Україні о 9:00 ранку оголошують хвилину мовчання, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Очільник держави запропонував започаткувати на свято Хвилину шани - о 9:00 ранку 1 жовтня вся країна на хвилину зупиниться, громадяни вийдуть на центральні площі міст, аби згадати про героїв, які віддали свої життя.

Такодж в Холодному Яру з нагоди Дня захисника і захисниці, в пам'ять полеглих героїв пройшла Факельна хода.