ЗСУ знищили ще 440 окупантів й більше десятка танків: нові втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 30 вересня, українські військові ліквідували ще 440 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 278 570 одиниць особового складу.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 278 570 (+440) осіб ліквідовано;
- танків - 4702 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 8991 (+7) од.;
- артилерійських систем - 6477 (+30) од.;
- РСЗВ - 798 (+2) од.;
- засоби ППО - 537 (+0) од.;
- літаків - 316 (+1) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5043 (+37) од.;
- крилаті ракети - 1529 (+0) од.;
- кораблі/катери - 20 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8883 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 933 (+1) од.
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