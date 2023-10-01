Нічні удари по Україні: протиповітряна оборона "приземлила" 16 БпЛА [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У ніч на 1 жовтня, під час черговий терористичних ударів росії по території України, протиповітряна оборона знищила 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Російські терористи атакували Україну ударними дронами з південного, південно-східного та північного напрямків, а саме - мису Чауда, тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарську й Курську.
Загалом було зафіксовано близько 30 ударних безпілотників.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів", - пише пресслужба.
Нагадаємо, уночі росія масовано атакувала Черкащину та Дніпропетровщину.
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