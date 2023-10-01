Сенатори США мають намір збільшити допомогу для України [ Редагувати ]
Наразі шлях забезпечення додаткового фінансування досі лишається невідомим. Сенатори від Демократичної партії мають намір збільшити допомогу Україні та забезпечити її безперебійне постачання.
Про це повідомляє The Washington Post.
"На мою думку, що є велика кількість республіканців, які підтримують Україну. Те, що станеться в наступні кілька тижнів, питання додаткової допомоги для України, стане великим випробуванням", – сказала сенаторка Емі Клобучар.
Її думку поділяє сенатор-демократ Річард Блюменталь.
"Ми зробимо все можливе, щоб допомога Україні була безперервною. Впевнений, що це цілком можливо", – сказав він.
Він зазначив, що шлях забезпечення додаткового фінансування досі лишається невідомим.
"Сенат вестиме переговори щодо допомоги у наступні кілька днів", – сказав він.
Сенатор заявив, що у питанні продовження строку фінансування жоден з його колег по демократичній партії не сказали, що голосуватимуть проти підтримки України.
Колега Блюменталя Петті Мюррей також заявила, що додаткове фінансування для України буде ухвалене незабаром.
"Я переконана, що ми зробили правильну річ для нашої країни, і нам вдасться зробити вчинити правильно стосовно України. Ми не здаємось", – наголосила вона.
Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена має намір отримати "добро" на пакет сумою понад 40 млрд доларів, з якого близько 24 млрд мають бути виділені Україні.
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