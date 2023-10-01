"Сильні наближають переможні часи": звернення президента України Володимира Зеленського [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський та військове командування нашої країни привітало українських героїв із Днем захисників та захисниць.
Глава держави наголосив, що наші сильні воїни щодня наближають перемогу України.
Зеленський зазначив, що ворог не зможе подолати стійкість, витримку, міцність та відвагу наших воїнів. Звернення до Дня захисників та захисниць президент опублікував у Telegram.
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