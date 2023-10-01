росіяни вдарили ракетами С-300 по Харкову: подробиці [ Редагувати ]
російська армія в ніч на 1 жовтня обстріляла Харків. Окупанти випустили зенітні ракети С-300.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Близько 1:00 окупанти завдали ракетного удару. Зафіксовані "прильоти" трьох ракет С-300.
За попередньою інформацією, ракети вдарили по території цивільного підприємства. Там спалахнула пожежа. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
За даними ДСНС, окупанти вдарили по Холодногірському району Харкову. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, уночі росія масовано атакувала Черкащину та Дніпропетровщину.
по темі
У неділю, 1 жовтня, у День захисників в ефірі національного телемарафону вийде документальний фільм про мужність та перемогу Сил оборони у битві з росіянами на Харківщині - "Битва за Харків: 199 днів протистояння". Перша частина фільму розпочнеться о 22:15, друга - о 23:15
В Україні оголосили про підозру 20-річній українській віце-чемпіонці світу з пауерліфтингу
Шість С-300 поцілили по Слобідському району Харкова. Цивільне підприємство фактично зруйноване. На потрощеному ворожими ракетами заводі побували наші кореспонденти.
російські війська сьогодні вдень завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області, внаслідок чого загинули троє місцевих жителів
Російська армія в ніч на 17 вересня атакувала Харків. Окупанти застосували зенітні ракети С-300