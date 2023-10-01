Київський марафон Незламності 2023 та Run Ukraine долучився до Всеукраїнської хвилини мовчання, що відзначили 1 жовтня о 9:00 по всій території України.

Цьогоріч Україна вперше відзначає день своїх захисників і захисниць у нову дату. 1 жовтня вся Україна на хвилину зупинилась, щоб мовчанням вшанувати подвиг українців, які загинули, захищаючи нашу державу.

Старт на дистанції 42 км відбувся о 9:03 після хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників і захисниць України.

1 жовтня на старт вийшли також ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці, які отримали важкі поранення на фронті і пройшли, або зараз проходять реабілітацію в центрі Next Step в Ірпені, що працює з 2018 року і є проєкт американського благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine.