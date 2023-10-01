Стронгмен Василь Вірастюк повідомив, що після 15 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Інною.

Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці у Facebook. Вірастюк зазначив, що розірвати шлюб ініціатива його і прийняв він це рішення на початку жовтня 2022 року.

Також він поділився, що полюбовно ексзакоханим розійтися не вдалося. Зокрема, Вірастюк зазначив, що колишня дружина від нього вимагає аліментів на двох спільних дітей, але він таку суму потягнути не може:

"Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", - розповів він.

І додав, що вони з колишньою дружиною також наразі ділять через суд спільно нажите за 15 років подружнього життя майно:

"Розподіл спільного майна: яким чином воно буде розділено, вирішить суд. Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), в мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!" – розповів стронгмен.