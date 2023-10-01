Безпілотники атакували російські Смоленськ та Сочі (відео) [ Редагувати ]
1 жовтня над Смоленськом та Сочі рф літали невідомі дрони. У Міноборони росії заявили, що ППО збила чотири безпілотники. Про це пишуть місцеві Telegram-канали та Міноборони рф.
Невідомі дрони літали над російським Смоленськом. Губернатор області заявив, що безпілотники намагались вдарити по авіаційному заводу у Смоленську.
Також дрони помітили у Сочі у Краснодарському краї рф. У мережі пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим.
росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримують 14 рейсів.
З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси, що прямували на курорт, були оперативно перенаправлені на запасні аеродроми.
При цьому у Шойгу пишуть про "відбиту атаку" дронів і традиційно звинувачують Україну.
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Щоправда, під нейтральним прапором. Таке рішення ухвалили на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету. З подробицями - наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
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