1 жовтня над Смоленськом та Сочі рф літали невідомі дрони. У Міноборони росії заявили, що ППО збила чотири безпілотники. Про це пишуть місцеві Telegram-канали та Міноборони рф.

Невідомі дрони літали над російським Смоленськом. Губернатор області заявив, що безпілотники намагались вдарити по авіаційному заводу у Смоленську.

Також дрони помітили у Сочі у Краснодарському краї рф. У мережі пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим.

росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримують 14 рейсів.

З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси, що прямували на курорт, були оперативно перенаправлені на запасні аеродроми.

При цьому у Шойгу пишуть про "відбиту атаку" дронів і традиційно звинувачують Україну.