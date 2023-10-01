росіяни вдарили по Умані: фото та відео з місця інциденту [ Редагувати ]
росіяни цієї ночі, 1 жовтня, вдарили по місту Умань Черкаської області. Правоохоронці показали наслідки ворожої атаки.
Про це повідомляє поліція Черкаської області у Facebook.
Окупанти атакували Черкаську область дронами-камікадзе. В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі.
Внаслідок атаки спалахнули складські приміщення, зокрема, де зберігалося зерно. За попередньою інформацією постраждала одна людина. Її госпіталізували.
На місці інциденту триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.
Цієї ночі, як і попередні, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 30 дронів, сили ППО збили 16 "шахедів"
по темі
російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами
У вівторок вранці, 26 вересня, у російському місті Таганрог Ростовської області пролунали вибухи
У пʼятницю, 22 вересня, у Криму пролунали потужні вибухи. Проте, гучно було не лише в Севастополі, а й в інших населених пунктах окупованого півострова
У пʼятницю, 22 вересня, у Севастополі Кримського півострова вдруге за добу пролунали потужні вибухи
У середу, 13 вересня, у Севастополі дронами та ракетами був атакований судноремонтний завод