На парламентських виборах у Словаччині, більшість голосів набрала партія "Курс - Словацька соціал-демократія" (Smer). Голова партії, колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо виступає проти військової допомоги Україні. Про це повідомляє BBC News.

Партія Фіцо набрала 24% голосів, її головний конкурент - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина" отримала 16,86%.

Виборці Фіцо - проросійський електорат, який вірить в так званих "українських фашистів" і всіляко підтримує росію. Пропаганда кремля у Словаччині досить потужна - лише 40% словаків вважають росію агресоркою, а 69% - проти надання Україні військової допомоги.

Третє місце з результатом 15% посіла проєвропейська партія "Голос". За такого розкладу саме "Голос" має визначити, хто формуватиме наступний уряд. Без формування коаліції партія Фіцо сформувати Кабінет міністрів не зможе.

"Голос" у 2020 році виділився з "Курсу", що може допомогти партії Фіцо сформувати коаліцію. Однак наразі лідер "Голосу" Петер Пеллегріні не став оголошувати, чи готова його партія підтримати Smer.

Роберт Фіцо під час передвиборчої кампанії заявляв, що у разі його перемоги Словаччина не надішле Україні "жодного патрона".

Фіцо також виступав проти вступу України до НАТО. Ще одним ключовим пунктом передвиборної програми "Курсу"було посилення боротьби з нелегальною міграцією.

Якщо Фіцо вдасться знову обійняти посаду прем'єр-міністра, його найближчим союзником серед лідерів країн ЄС,можна буде вважати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, що у ЄС починається "марафон виборів". Експерт-міжнародник Тарас Семенюк розповів "Подробицям", де до влади можуть прийти "друзі путіна".