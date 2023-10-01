Мексиканець Сауль Альварес захистив звання абсолютного чемпіона світу серед боксерів-професіоналів у ваговій категорії до 76,2 кг.

У 12-раундовому поєдинку, що пройшов у Лас-Вегасі (США, штат Невада), він виграв у американця Джермелла Чарло рішенням суддів.

33-річний Альварес втретє захистив звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2011 року завдяки перемозі над американцем Калебом Плантом.

Тоді він захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO) та завоював пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

У наступному поєдинку Альварес програв росіянину Дмитру Біволу і не зумів здобути пояс чемпіона світу WBA у ваговій категорії до 79,38 кг. А потім двічі захистив звання абсолютного чемпіона світу у вазі до 76,2 кг, перемігши казахстанця Геннадія Головкіна та британця Джона Райдера.

У послужному списку мексиканця тепер 60 перемог (39 нокаутом), 2 поразки та 2 нічиї.

Раніше Альварес володів титулами чемпіона світу за двома престижними версіями у ваговій категорії до 69,9 кг та трьох - у ваговій категорії до 72,6 кг. Загалом він ставав чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях - до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг та до 79,38 кг.

33-річний Джермелл Чарло зазнав другої поразки в кар'єрі за 35 перемог (19 нокаутом) і 1 нічиєї.

Минулого поєдинку у травні 2022 року американець завоював звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 69,9 кг, перемігши аргентинця Брайана Кастаньо. Тоді він захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, IBF та WBC та завоював пояс WBO, який належав Кастаньо.

Заради поєдинку з Альваресом Чарло піднявся на дві вагові категорії. Він був позбавлений титулу чемпіона світу WBO у вазі до 69,9 кг, який перейшов до сина абсолютного чемпіона світу Костянтина Цзю Тіма Цзю, який володів поясом тимчасового чемпіона світу.