Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс вивчає можливість перенесення місць навчання військових ЗСУ ближче до українських кордонів або до самої України. Про це глава Міноборони Сполученого Королівства заявив The Telegraph.

Сьогодні я говорив (з керівництвом британського Генштабу - ред.) про те, щоб у перспективі перенести підготовку ближче та власне в Україну. Я думаю, що особливо на заході країни зараз є можливість зробити так, щоб найбільше робилося на місці, і це не лише навчання.

Міністр нагадав, що британська оборонна компанія BAE переносить до України виробництво. Він сподівається, що інші компанії наслідуватимуть цей приклад.

Отже, вважаю, що перехід до навчання військових та виробництва в самій країні буде.

За словами міністра, він обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва 27 вересня.

Пропозицію свого міністра відправити військових до України вже заперечив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Сунак назвав його заяви "хибною інформацією". І сказав, що британські війська навчають українців у Великій Британії. За його словами, ситуація може змінитись лише після завершення бойових дій.

Як одну зі своїх цілей на посаді міністра Грант Шеппс ставить підготовку України до членства в НАТО після завершення війни з рф. Допомога може включати покращення "сумісності" військової техніки.

За даними The New York Times, генсек НАТО Єнс Столтенберг та міністри оборони Великої Британії та Франції відвідували Київ наприкінці вересня для того, щоб обговорити нарощування виробництва західної зброї безпосередньо на території України.