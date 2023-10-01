Українським військовим не вистачає дешевих безпілотників через обмеження на поставки комплектуючих, запроваджені Китаєм з 1 вересня цього року. Це випливає з матеріалу газети The New York Times.

Журналісти видання проаналізували дані про міжнародну торгівлю БПЛА, а також поговорили з десятьма виробниками дронів в Україні.

У той час як Іран та Туреччина виробляють великі та дорогі дрони військового призначення, дешеві споживчі безпілотники, які масово використовують українські військові на передовій, переважно постачає Китай, їхній найбільший у світі виробник.

За даними The New York Times, китайські виробники, які не відмовилися від поставок (обмеження зачепили не всю торгівлю, китайські виробники перестали постачати БПЛА далекого радіусу дії та деякі компоненти для них), вимагають від клієнтів організувати складну мережу посередників.

Через це українці змушені доставляти БПЛА контрабандою. Українські вояки, які з перших днів бойових дій були змушені стати експертами у дронах, тепер також мають бути менеджерами для організації ланцюжків їхніх поставок.

Як зазначено в опублікованих міністерством торгівлі КНР роз'ясненнях, з 1 вересня на два роки буде посилено контроль поставок безпілотників вагою від 4 кг або максимальною злітною масою від 7 кг з тривалістю польоту понад 30 хвилин.

До списку потрапили дрони, здатні "нести вантаж з функцією скидання або з можливістю закріплення такого пристрою".

Також дозвіл доведеться отримувати постачальникам мульти- та гіперспектральних камер для дронів (застосовуються у тому числі під час зйомки для сільського та лісового господарства).

Крім того, обмежуються постачання потужного бортового радіообладнання, інфрачервоних камер, тепловізорів, а також модулів лазерної далекометрії та позиціонування.

Щоб мати можливість експорту обладнання, китайський постачальник повинен отримати ліцензію Мінторгу КНР та дозвіл митної служби, надавши зокрема інформацію про кінцевого одержувача.

Обмеження Китаю на експорт безпілотників вже призвели до перебоїв з поставками до росії, повідомляють росЗМІ. Водночас збільшили перевагу росії у "війні дронів".

Згідно з торговими даними, на які посилається The New York Times, прямі поставки китайських компаній до України з січня цього року по червень склали трохи більше $200 тис. Водночас росія отримала китайські безпілотники на суму $14,5 млн.

При цьому ще до запровадження обмежень більшість поставок з Китаю надійшла через європейських посередників, повідомляє NYT з посиланням на дані російської та української митниці.

За інформацією британського аналітичного центру з питань безпеки, Україна втрачає майже 10 тис. БПЛА щомісяця. Українці працюють понаднормово, щоб створити якомога більше дронів. Цього року влада України виділила $1 млрд на програму підтримки стартапів з виробництва безпілотників.

Нагадаємо, 28 вересня на фронт для "Армії дронів" передали 1700 безпілотників.