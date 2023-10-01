Боррель після Одеси приїхав до Києва (фото) [ Редагувати ]
Глава європейської служби зовнішніх зв'язків Жозеп Боррель прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні, 30 вересня, Боррель приїхав до Одеси. Про його візит наперед не повідомлялося.
Жозеп Боррель написав у Twitter:
Удостоєний честі бути присутнім у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою на церемонії вшанування пам'яті загиблих солдатів та висловити підтримку тим, хто захищає Україну від невиправданої агресії росії та бореться за наші спільні цінності.
Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначається свято День захисників та захисниць.
Вранці Боррель опублікував у Twitter пост, у якому привітав українських громадян та назвав це свято "свідченням героїчної боротьби українського народу за свободу проти агресивної війни".
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