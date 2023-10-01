Український дрон успішно атакував стоянку російських вертольотів у Сочі (відео) [ Редагувати ]
Українські безпілотники, які атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських гелікоптерів. За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє "Українська правда".
Внаслідок атаки дронів є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі. Місцеві Телеграм-канали викладають відео атаки.
Місцеві ЗМІ пишуть, що ЗСУ вперше атакували Краснодарський край турецьким БПЛА Bayraktar.
по темі
Українським військовим не вистачає дешевих безпілотників через обмеження на поставки комплектуючих, запроваджені Китаєм з 1 вересня цього рок
На фронт у рамках державного проекту "Армія дронів" передали ще понад 1700 безпілотників. Серед них - дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice
Волонтери співпрацюють з різними підрозділами ЗСУ і запити від них на дрони-камікадзе лише збільшуються.
Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Також серед ураженої техніки - 41 танк та 34 броньовані машини
Запроваджені владою КНР обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їх поставки до росії та призвели до дефіциту низки комплектуючих, зокрема тепловізорів. Про це повідомляє "Коммерсант"
Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко