Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну для переговорів із керівництвом країни. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає Інтерфакс-Україна.

Команду МВФ очолює заступник директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ.

З 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання до кінця року третього траншу кредиту розміром майже $900 млн.

У липні МВФ випустив оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику після першого перегляду кредитної програми EFF. У документі повідомляється, що Київ виконав п'ять структурних "маяків" і взяв на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами.

До кінця вересня 2023 року:

мають набути чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями;

розробити концепцію оновлення програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній.

До кінця жовтня 2023 року:

Підготувати стратегію реформування Державної податкової служби та Державної митної служби (як частини загальної Нацстратегії забезпечення бюджетних надходжень) на основі оцінки діяльності органів.

Держава має провести відбір та призначити наглядову раду для Оператора газотранспортної системи України.

Решта 13 вимог МВФ залишились без змін.

Нагадаємо, у березні 2023 року МВФ затвердив нову чотирирічну програму кредитування України на суму $15,6 млрд. На початку квітня Київ отримав перший транш розміром $2,7 млрд. Другий транш на $900 млн Україна отримала на початку липня.