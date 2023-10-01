Делегація МВФ прибула до України для зустрічі з керівництвом країни [ Редагувати ]
Делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну для переговорів із керівництвом країни. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає Інтерфакс-Україна.
Команду МВФ очолює заступник директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.
Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ.
З 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання до кінця року третього траншу кредиту розміром майже $900 млн.
У липні МВФ випустив оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику після першого перегляду кредитної програми EFF. У документі повідомляється, що Київ виконав п'ять структурних "маяків" і взяв на себе зобов'язання за чотирма додатковими вимогами.
До кінця вересня 2023 року:
- мають набути чинності статті Бюджетного кодексу, які дозволять підготовку середньострокового бюджетного планування, розроблення боргової стратегії, а також обмеження ризиків за державними гарантіями;
- розробити концепцію оновлення програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній.
До кінця жовтня 2023 року:
- Підготувати стратегію реформування Державної податкової служби та Державної митної служби (як частини загальної Нацстратегії забезпечення бюджетних надходжень) на основі оцінки діяльності органів.
- Держава має провести відбір та призначити наглядову раду для Оператора газотранспортної системи України.
Решта 13 вимог МВФ залишились без змін.
Нагадаємо, у березні 2023 року МВФ затвердив нову чотирирічну програму кредитування України на суму $15,6 млрд. На початку квітня Київ отримав перший транш розміром $2,7 млрд. Другий транш на $900 млн Україна отримала на початку липня.
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