У неділю, 1 жовтня російські окупанти завдали удару по центру Вовчанська. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Про це повідомила поліція Харківської області.

"Близько 11:00 1 жовтня до відділу поліції №1 Чугуївського РУП надійшла інформація про те, що в результаті обстрілу міста Вовчанськ загинув цивільний чоловік, якому на вигляд близько 50 років. Його особа наразі встановлюється", - повідомили правоохоронці.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії, повідомила обласна прокуратура.

У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.