Окупанти обстріляли центр Вовчанська, загинув чоловік (фото) [ Редагувати ]
У неділю, 1 жовтня російські окупанти завдали удару по центру Вовчанська. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Про це повідомила поліція Харківської області.
"Близько 11:00 1 жовтня до відділу поліції №1 Чугуївського РУП надійшла інформація про те, що в результаті обстрілу міста Вовчанськ загинув цивільний чоловік, якому на вигляд близько 50 років. Його особа наразі встановлюється", - повідомили правоохоронці.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії, повідомила обласна прокуратура.
У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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