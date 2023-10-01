Естонія закупить у США ракети ATACMS і пускові установки HIMARS [ Редагувати ]
Естонія направила США запит про купівлю далекобійних ракет класу "земля-земля" ATACMS разом із пусковими установками - реактивними системами залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє портал ERR із посиланням на заяву директора державного Центру оборонних інвестицій Магнуса Саара.
Наше замовлення також включає новітні боєприпаси М-57 з дальністю стрільби до 300 км.
Естонія та США підписали контракт на постачання РСЗВ HIMARS у грудні 2022 року. Угода передбачає постачання ракет різного типу дальністю від 70 до 300 км. Перші поставки систем HIMARS очікуються у 2024 році.
У контракт також входять послуги з поводження зі зброєю та вирішення питань логістики. 10 листопада Держдепартамент США дозволив продати Литві системи HIMARS на суму $495 млн. Литва отримає їх у 2025-26 роках.
До 2025 року закупити у США шість систем HIMARS також планує влада Латвії. Державний секретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс говорив, що закупівля цих систем є спільним рішенням та проектом країн Балтії.
РСЗВ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) була розроблена американськими компаніями BAE Systems та Lockheed Martin, її виробництво ведеться з 2003 року. Здатна нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Дальність стрільби - до 80 км.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS з касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.
Байден на зустрічі із Зеленським 21 вересня дав зрозуміти, що готовий надати далекобійні ракети. США відправлять "невелику партію" ракет найближчим часом.
У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція.
На відміну від них пуск балістичних ракет класу "земля-земля" ATACMS, здатних вражати цілі на відстані до 300 км, може здійснюватися з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.
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