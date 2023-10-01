Ще вісім суден пройшли українським коридором в обхід російської блокади в Чорному морі [ Редагувати ]
Україна нарощує поставки новим морським коридором з Одеси до турецьких проток, незважаючи на спроби росії знищити українську портову та зернову інфраструктуру.
Два пробні рейси з невеликими партіями зерна вперше вийшли з України новим коридором наприкінці серпня. Росія у відповідь стала активніше обстрілювати Одесу та склади і зерном по всій Україні ракетами та дронами.
У неділю міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з одеських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще три балкери: Azara, Eneida та Ying Hao 01, які вивезуть 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди в Китай, Єгипет та Іспанію.
А на рейді чекають заходу в порт під навантаження ще п'ять суден, які прийшли новим коридором.
"У портах Великої Одеси чекають під завантаження 5 нових суден. Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи", - написав міністр.
Новий коридор для вивезення головних експортних товарів - пшениці та кукурудзи - знадобився Україні після рішення росії вийти з зернової угоди.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
по темі
Поставки Україні далекобійних західних ракет дозволять ефективно звільнити від окупанта наші морські простори та забезпечити поставки продовольства на світові ринки. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко
Два перші суховантажі прийшли в український порт на Одещині тимчасовим коридором у Чорному морі
Вранці 16 вересня з Одеського морського порту вийшов балкер Puma. Це п'яте цивільне судно, яке наважилось скористатися новим транспортним коридором, відкритим після виходу рф з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубрако
Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції. Про це повідомило Міністерство економіки України
Європейська комісія не продовжила заборону на імпорт ключової української агропродукції в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину та Болгарію. Водночас Польща і надалі застосовуватиме односторонні обмеження щодо української агропродукції
Україна готова відкликати позов до СОТ проти Польщі за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому. Київ та Варшава мають домовлятися, щоб враховувати інтереси фермерів обох країни. Водночас змістовна раціональна розмова навряд чи можлива до проведення виборів у Польщі