Україна нарощує поставки новим морським коридором з Одеси до турецьких проток, незважаючи на спроби росії знищити українську портову та зернову інфраструктуру.

Два пробні рейси з невеликими партіями зерна вперше вийшли з України новим коридором наприкінці серпня. Росія у відповідь стала активніше обстрілювати Одесу та склади і зерном по всій Україні ракетами та дронами.

У неділю міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з одеських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще три балкери: Azara, Eneida та Ying Hao 01, які вивезуть 127 тисяч тонн агропродукції та залізної руди в Китай, Єгипет та Іспанію.

А на рейді чекають заходу в порт під навантаження ще п'ять суден, які прийшли новим коридором.

"У портах Великої Одеси чекають під завантаження 5 нових суден. Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи", - написав міністр.

Новий коридор для вивезення головних експортних товарів - пшениці та кукурудзи - знадобився Україні після рішення росії вийти з зернової угоди.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.