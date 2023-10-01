У Варшаві проходить марш опозиції перед парламентськими виборами (відео) [ Редагувати ]
У центрі Варшави проходить масовий "Марш мільйона сердець", організований найбільшою в Польщі опозиційною партією екс-прем'єра Дональда Туска "Громадянська коаліція". Акція проводиться за два тижні до парламентських виборів, призначених на 15 жовтня.
Дональд Туск написав у Twitter, що в марші беруть участь понад мільйон людей. Цю інформацію також підтвердив представник мерії Варшави Якуб Ледучовський, повідомляє TVN.24. Польські ЗМІ пишуть, що марш відбувається мирно.
Через заплановану акцію зранку вулиці у центрі Варшави було перекрито, а маршрути громадського транспорту перенаправлено. Учасники акції мають пройти до кільцевої розв'язки Рондо Радослави, де завершиться марш.
Опозиція звинувачує правлячу в Польщі партію Ярослава Качинського "Право та справедливість" (PiS) у порушеннях закону, прагненні вийти з Євросоюзу та фінансових махінаціях. PiS ці звинувачення заперечує.
Правляча коаліція "Об'єднані праві" (її ядро складає PiS), згідно з опитуванням United Surveys, утримує лідерство з 33,8% голосів. На другому місці йде "Громадянська коаліція" Туска з 28,1% голосів. Слідом за ними "Третій шлях" (9%), вкрай права партія "Конфедерація" (8,8%) та "Нові ліві" (8,7%).
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