У центрі Варшави проходить масовий "Марш мільйона сердець", організований найбільшою в Польщі опозиційною партією екс-прем'єра Дональда Туска "Громадянська коаліція". Акція проводиться за два тижні до парламентських виборів, призначених на 15 жовтня.

Дональд Туск написав у Twitter, що в марші беруть участь понад мільйон людей. Цю інформацію також підтвердив представник мерії Варшави Якуб Ледучовський, повідомляє TVN.24. Польські ЗМІ пишуть, що марш відбувається мирно.

Через заплановану акцію зранку вулиці у центрі Варшави було перекрито, а маршрути громадського транспорту перенаправлено. Учасники акції мають пройти до кільцевої розв'язки Рондо Радослави, де завершиться марш.

Опозиція звинувачує правлячу в Польщі партію Ярослава Качинського "Право та справедливість" (PiS) у порушеннях закону, прагненні вийти з Євросоюзу та фінансових махінаціях. PiS ці звинувачення заперечує.

Правляча коаліція "Об'єднані праві" (її ядро складає PiS), згідно з опитуванням United Surveys, утримує лідерство з 33,8% голосів. На другому місці йде "Громадянська коаліція" Туска з 28,1% голосів. Слідом за ними "Третій шлях" (9%), вкрай права партія "Конфедерація" (8,8%) та "Нові ліві" (8,7%).

Нагадаємо, заступник міністра економіки України Тарас Качка прогнозує, що переговори з Варшавою щодо розблокування поставок українського зерна почнуться після виборів у Польщі.