Україна зупинилась на хвилину, щоб вшанувати загиблих: як це було в містах [ Редагувати ]
Розпочався день із нової традиції - всеукраїнської хвилини мовчання пам'яті усіх загиблих захисників і захисниць. Вона почалася рівно о 9 ранку у всіх містах країни. Всюди - зупинився транспорт і завмерли пішоходи. Так віддали шану полеглим за свободу захисникам. Далі - як це було.
Львів. 9 ранку. Місто завмирає. Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті захисників та захисниць України.
Пом'янули полеглих героїв і біля памятника Шевченка у центрі міста працівники ДСНС та бійці Нацгвардії. З плакатами прийшли й переселенці.
Інна, переселенка з Маріуполя:
Вшанувати пам’ять наших захисників, які ще за нас загинули, і тих людей, які за нас воюють. Ми подякували їм. Ми з міста Маріуполь, тому це для нас дуже важливо, ми це все пройшли, і знаємо, що це таке.
Сьогодні захисники та захисниці - це більше, ніж військові. Це символ незламності та стійкості українського народу.
Богдана, жителька Львова:
Просто подякувати, хоча здавалося б одне слово нічого не може важити, але насправді воно важить, будьмо сміливими просто подякувати за те, що ми живі, і ми маємо можливість пити ранкову каву.
А так вшановує Героїв Рівне. На кілька хвилин зупиняється все: автомобілі, громадський транспорт, пішоходи. Багато хто з водіїв виходить з автівок.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Рівняни схиляють голови за полеглими воїнами.
Євген, житель Рівного:
Тільки пам'ять і тільки шана зможе зробити з нашої держави дійсно націю, яка усвідомила своє становлення, тому що ці випробування вони не мають пройти даремно.
На головній площі міста інсталяція "Ціна Незалежності" - портрети загиблих бійців рівненської громади.
Галина, жителька Рівного:
Я пішла накупила квітів і розношу тим, хто далеко, до кого прийти не можуть, а ті, у кого є квіти - значить є рідні й близькі поряд.
У пані Ольги за нашу свободу життя віддав син.
Ольга, жителька Рівного:
Сам пішов добровільно. Сказав, що я повинен захищати свою сім'ю - дочку, жінку, всіх. Це правильно, щоб вшановували, все ж таки вони загинули за нас, щоб ми жили у вільній Україні.
Завмерло в шані й Запоріжжя. Дехто із містян не міг стримати сліз. До пам'ятної акції долучились підприємства - заводськими гудками.
Анастасія, жителька Запоріжжя:
Треба хоч якось підтримувати, пам'ятати про наших героїв, які віддали своє життя і все, що в них було, щоб ми були вільні.
Навіть ті, хто був вдома у хвилину вшанування теж пом'янули захисників.
Анастасія, жителька Запоріжжя:
Я чула, я була вдома, але з хлопцем мовчали, тому що загинув друг, тато мій на війні.
Анжеліка, жителька Запоріжжя:
Я ще була дома, брала свічечку, запалювала.
Запоріжці дякують воїнам, які захищають Україну на передовій.
Вікторія, жителька Запоріжжя:
Побажаємо їм якнайшвидшої перемоги, миру, добра, щоб було в них здоров'я. Дуже дякую їм.
Анжеліка, жителька Запоріжжя:
Хотілося б сказати, щоб вони всі були живі, хай їх Бог береже.
Людмила, жителька Запоріжжя:
Перемоги. І слава Україні. Героям слава.
Зупинилася й Одеса. Завмерли громадський транспорт і автівки, деякі водії вийшли з машин віддати шану захисникам та захисницям, які загинули у російсько-українській війні.
Олена Янішевська-Сабітняк, жителька Одеси:
Сльози навертаються щоранку, я підтримую хвилину мовчання. І завжди у цей момент ми замовкаємо, вимикаємо музику і співчуваємо всім загиблим дітям, батькам та синам.
А в парку Перемоги сьогодні відкрили пам'ятник на честь полеглих військових моряків. На стелі - як символ єдності у боротьбі з ворогом - емблеми всіх родів сил ВМС - морська піхота, авіація, берегові ракетні війська.
Олена Хромченко, жителька Одеси:
З емоціями такими, що дякую, що ми тут є, що можу гуляти з донькою саме в Одесі, у вільній країні, але дуже важко. І це нагадування про те, що ми маємо бути вдячними кожному.
Перекривають рух на перехресті проспектів Поля та Лесі Українки. Дніпро - завмирає.
Артем - житель Дніпра:
Ілля Харченко - у 93 бригаді служив. І Слєпцов Денис - батальон 1 (Луганськ). Світла пам'ять їм.
Дніпряни тихо промовляли імена своїх знайомих, які віддали життя за свободу України. А тим хто нині на полі бою - дякують.
Володимир - житель Дніпра:
Захисту їм, щоб вони нас захищали. Всього найкращого, щоб живими залишалися. Сил, натхнення, здоров'я, і найголовніше миру.
На Алеї памяті дніпряни й переселенці схилили голови перед світлинами героїв.
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