Російські окупанти посилюють штурми на Таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та території до Авдіївки. За останні дні кількість ворожих атак збільшилася майже вдвічі.

Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Наразі тривають активні бойові дії. Ворог намагається повернути втрачені позиції в районі Роботиного. Якщо говорити про зону відповідальності ОСУВ "Таврія" загалом, то ворог збільшив свій тиск", - сказав він.

За його словами, окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку та покращити обстановку у районі Вербового, Новоселівки та Степового у Запорізькій області.

"Якщо статистично порівнювати, то кількість боєзіткнень зросла маже у два рази", - підкреслив Штупун.