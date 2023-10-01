Україна не отримувала від західних союзників чи НАТО пропозицій обміняти своє членство в альянсі на територіальні поступки росії. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебейніс і виключив подібну домовленість у майбутньому.

Таким чином дипломат прокоментував чутки про нібито пропозиції Києву від союзників відмовитися від окупованих росією територій в обмін на членство в НАТО.

Україна не торгуватиме своїми територіями в обмін ні на що. Я можу підтвердити, що жодних офіційних пропозицій з боку ні НАТО, ні будь-яких інших наших західних партнерів щодо відмови України від територій в обмін на будь-які інші кроки не було.

15 серпня начальник штабу генсека НАТО Стіан Єнссен допустив "небажаний" сценарій, за якого Україні доведеться поступитися частиною своїх територій росії для вступу до Північноатлантичного альянсу. Пізніше він вибачився за сказане та наголосив що не висловлював офіційну позицію НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що умови мирної угоди з росією має обирати Україна.

30 вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що у НАТО немає одностайності щодо приєднання України до альянсу. У Білому домі вважають, що Україна не відповідає певним критеріям НАТО і має провести реформи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. На липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО домовилися спростити шлях вступу України.