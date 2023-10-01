Вибух нафтопроводу на Прикарпатті. П'ятеро людей - у лікарні. З них двоє хлопчиків: 8 та 11 років у важкому стані. У дітей 80% опіків тіла, вони на штучній вентиляції легенів. Що спричинило розгерметизацію нафтопроводу з подальшим горінням? З'ясовувала Жанна Дутчак. Вона працює на місці пригоди. Далі її репортаж.

Потужний вибух і хмари чорного диму, які затягнули все село. Надзвичайна ситуація сталася напередодні вечері в селі Стримба.

Христина Перцович, керівниця пресслужби управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Стався такий вихлоп, у результаті чого все осіло. Почало горіти, і площа пожежі була набагато більша, але методом самовигоряння воно швиденько ліквідувалося. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 100 метрів квадратних.

Голова громади каже: був на місці пожежі за лічені хвилини. Стовп вогню було видно за десятки кілометрів. І хвилею зносив все на своєму шляху, навіть людей

Зіновій Андрійович, голова Надвірнянської громади:

Одна з людей, яка дістала опіки, займалася заміною покрівлі свого будинку. Сильна хвиля вогню, яка пройшла тунелем по річці Стримба, забрала його з риштування. Тобто вогонь мав таку силу і потугу, що не лише дерева, і люди, які проходили біля річки найбільше постраждали.

Відбулася розгерметизація трубопроводу, з якого витекли тонни нафтопродуктів в місцеву річку. Працівники нафтогазовидобувного управління оперативно перекрили заслонку нафтопроводу і зупинили подальший витік. Але вогонь все ж поширився водою на кілька кілометрів:

Христина Перцович, керівниця пресслужби головного управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Перекидання вогню на поруч розташовану літню кухню. Вздовж річки по берегах горіла суха рослинність, горіла підстилка. І вогонь поширювався на населений пункт. Через годину рятувальники ліквідували дану пожежу і не допустили поширення вогню на більшу площу.

Від вибуху постраждало дев'ятеро людей. П'ятеро з них - в лікарні із серйозними опіками. В тому числі двоє дітей. Стан хлопчиків дуже важкий. Вони перебувають у штучній комі.

Тарас Мельник, генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні:

Вісімдесят вісім відсотків - це практично опіки всього організму. Опіки 3-4 ступені. Опіки дихальних шляхів. Обоє знаходяться на ШВЛ, проводиться протишокова терапія.

Щось прогнозувати - медики не беруться. Наразі дітям провели вже дві операції.

Батьки розповіли медикам, того дня хлопці гралися недалеко від нафтопроводу. Від вогняної хвилі вони спалахнули мов факели.

Тарас Мельник, генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні:

Батьки розказували, що діти вийшли гуляти, коли був вибух. І побачили, що діти біжать. Горіли діти. І бігли в сторону домівки.

У важкому стані й дорослі. У всіх обпечено до 50 відсотків тіла.

Рятувальники ліквідовують наслідки розливу нафти. Обробляють місцеву річку сорбентом. Та облаштували сім бонових огороджень, загальною довжиною чотирнадцять метрів, аби зупинити розповсюдження нафти далі. Тим часом фахівці лабораторії моніторингу вод західного регіону взяли проби води. Вже є результати. Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба перевищує норму майже в тридцять разів. Всі обставини пожежі на трубопроводі наразі встановлюють правоохоронці. Попередньо, стороннього втручання не виявили.