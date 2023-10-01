Туреччина більше нічого не чекає від Європейського Союзу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на інавгураційній сесії парламенту.

За його словами, ЄС змусив Туреччину чекати "біля своїх дверей впродовж 40 років".

"Ми виконали всі обіцянки, які дали Європейському Союзу, але вони майже не виконали жодної з тих, що дали нам. Незважаючи на те, що змінилися адміністрації, не змінилося упереджене ставлення Європейського Союзу до нашої країни, яке є несправедливим і несумісним з принципом дотримання права.

Вони чинять несправедливість за несправедливістю щодо нашої країни, використовуючи підхід, який нехтує принципами, правилами та процесами, які вони висунули на папері. Як Туреччина, ми не маємо жодних очікувань від Європейського Союзу, біля дверей якого ми чекали 40 років.

Якщо вони скасують несправедливість щодо нас, особливо візовий режим, який вони використовують як завуальовану санкцію проти нас, вони виправлять власні помилки. Якщо вони цього не роблять.

Вони повністю втратили право очікувати від нас чогось у політичному, соціальному, економічному та військовому планах. Якщо вони мають намір припинити процес набуття нами повного членства, що зараз здебільшого лише розмови, то це їх особиста справа.

Ми змінимо Копенгагенські критерії на Критерії Анкари, якщо це необхідно з точки зору демократії, справедливості та свобод, і продовжимо свій шлях. Ми зробили всі реформи, які ми реалізували за останній 21 рік щодо прав і свобод, які називають "тихою революцією", не тому, що комусь цього хотілося, а тому, що наша нація заслуговує на найкраще і найпередовіше.

Я хотів би ще раз наголосити, що ми більше не потерпимо нових нав’язувань і нових умов у процесі набуття повного членства в Європейському Союзі", - заявив Ердоган.

Туреччина подала заяву на вступ до Євросоюзу 14 квітня 1987 року. Статус кандидата на вступ до ЄС країна отримала у 1999 році. Офіційна дата початку переговорів щодо вступу - 3 жовтня 2005 року.

18 жовтня 2006 року завершився процес перевірки законодавства Туреччини щодо відповідності вимогам ЄС. 2016-го Туреччина скасувала візи для громадян країн ЄС. 16 вересня 2023 року Ердоган припустив, що Туреччина "може піти різними шляхами" з ЄС.

Нагадаємо, 28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.