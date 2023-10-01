Намагались "привітати" зі святом: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку [ Редагувати ]
Сьогодні на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти намагались "привітати" українців зі святом. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров.
"Сьогодні зранку сталось таке враження, що наші закляті сусіди вирішили нас привітати із нашим святом. Дуже був потужний обстріл із застосуванням авіації, авіабомб керованих. Таке враження, що вони хотіли зіпсувати нам свято, проте, на щастя, це їм не вдалось. Ми тримаємось, тримаємо оборону, працюємо", - зазначив Дібров.
Він додав: "Наразі активність ворога залежить від того, наскільки працює система доставки боєприпасів на передову. Наші дальнобойні системи ускладнюють їм дуже сильно логістику. Якщо боєприпасів, снарядів немає, то ми маємо певне затишшя".
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