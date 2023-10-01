У суботу, 30 вересня, в селі Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу. Про деталі аварії в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

"Станом ще на вчора за 1,5-2 години була локалізована надзвичайна ситуація, яка мала місце техногенної ситуації надзвичайної об'єктового рівня. Всі служби: ДСНС, правоохоронні органи, швидкі медичні допомоги - все зробили для того, щоб доставити людей, які постраждали. Вони госпіталізували їх до лікарні, де була надана їм медична допомога, була проведена інфузиційна терапія і зразу ми евакуювали і передали хворих пацієнтів до обласної клінічної лікарні. Дорослих постраждало 3 людей та двоє діток", - зазначив Андрійович.

Він додав: "Ситуація локалізована на сьогодні за допомогою хімреагентів, сорбентів для того, щоби забрати ту нафту, яка впиталась в грунт, в воду і за декілька днів вода, щоб була придатна до вживання. Об'єми вражають... Ми маємо зробити все, щоб не повторилось подібне. Причини встановлюють відповідні правоохоронні органи".