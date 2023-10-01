У Києві відбувся благодійний Марафон Незламності [ Редагувати ]
В день захисників та захисниць України у столиці влаштували марафон, під час якого збирали гроші на дрони для української армії. Участь у ньому взяли тисячі людей з усієї країни. Як усе було - бачив Юрій Куций.
У Києві - плюс 16 градусів, проте на Трухановому острові нікому не холодно. Саме звідси стартує Київський марафон незламності, день 585.
Після перерви в один рік, марафон повернувся до столиці. Цьогоріч у ньому бере участь багато військових. Для одних - це ковток мирного життя, для інших - мотивація, а для колишнього військового з позивним "дядя" - можливість довести, що у свої 67 років він може служити своїй країні.
Позивний "Дядя", колишній військовослужбовець:
Вчора отримав наказ про звільнення, сьогодні біжу марафон. Цим я хочу довести штабним офіцерам, що таких, як я, не варто списувати, я вмотивований, фізично здоровий. Керівництво батальйону хоче, щоб я служив.
Організатори марафону започаткували стометрівку для незламних ветеранів, які попри тяжкі травми, рухаються вперед.
Владислав Жайворонок, колишній боєць полку "Азов":
Сильно бігати я не можу, але взяти участь треба. Життя триває, треба жити далі, треба не зупинятися - це такий наш символізм виражений у спорті.
Хлопець зі своїми побратимами до останнього боронив Маріуполь від рашистських загарбників. Втратив ногу, потрапив у полон. Проте сьогодні він нескорений, як і десятки інших військових, які подолали цю дистанцію.
Власні сили перевірили не лише ветерани. Взяти участь у марафоні могли усі охочі.
- Біг дозволяє заспокоїтися, дає можливість контролювати свої емоції, бути набагато щасливішим та міцнішим як нервово, так і фізично. - Це вперше в мене в житті, я до цього йшов 2 роки, це спроба самому собі доказати, що ти щось можеш.
Організатори кажуть, такої кількості учасників - не очікували.
Вікторія Віремієнко, представниця організатора марафону:
Загалом за 2 дні заходу тут офлайн в Києві взяло участь 4962 учасники, це на всіх дистанціях. Ще майже 1000 учасників доєднались онлайн в багатьох країнах світу.
Половину прибутку від стартових внесків учасників організатори перерахували на закупівлю дронів для Збройних сил України. На сьогодні на цей проєкт UNITED24 зібрано вже більше мільйона гривень.
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