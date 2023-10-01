В'їзд у Європу на російських номерах заборонено. Країни ЄС, Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія більше не пропускають до себе в країни автомобілі із російською реєстрацією. Ці обмеження викликані тим, що Єврокомісія розцінила транспортні засоби росіян як заборонений санкціями імпорт.

У чорному списку також смартфони, техніка, ноутбуки та інші особисті речі, як косметика.

Однак поки що телефони в росіян не конфісковують, а от що з авто - далі. Наталія Косінова підготувала матеріал.

Спочатку вони нахабно поводять себе в європейських країнах, а після спілкування з поліцією здирають наклейки зі свого авто.

Если мы не снимем эту провокацию, то они заберут машину на штрафплощадку. Эстония всегда слушалась хозяина!

Не дозволить провокацій і Латвія. Там теж змушують зішкрібати з машин будь-які наклейки російською мовою. Та з цього місяця в Латвії автівок на номерах країни-терористки суттєво поменшає. Із середини вересня їм заборонили в'їзд. А в певних випадках правоохоронцям дозволили й конфісковувати транспорт. Російські вантажівки до країни не пускали й раніше. Кремлівські пропагандисти відреагували у звичній манері.

А теперь они перешли просто на практику нацистских концлагерей.

На кордоні з Литвою - ситуація така ж - бідкаються російські блогери.

Эта дорога для них в один конец. То есть, назад на территорию Литвы они проехать не смогут.

Росіяни в шоці. Дехто перетинав кордон щодня - їздив на роботу. Тепер працювати й жити доведеться на росії. Або ж ходити пішки.

Полностью отказ, прямо есть звукозапись, как нам отказали просто от того, что мы на русских номерах.

Та згодом влада країни пішла ще далі. Власників авто на російських номерах просять покинути країну протягом 6 місяців із дня в'їзду. Естонія теж виконує рекомендації Єврокомісії - її кордон зачинений для російських авто з середини вересня.

Урмаст Пает, міністр закордонних справ Естонії (2005-2014 рр.):

російське суспільство має усвідомлювати, що війна проти України має свою ціну. Не треба казати, що війна проти України - це лише війна путіна, бо це не так, бо велика кількість росіян підтримує путіна в цій агресії.

Фінляндія теж закриває кордон. Запровадили цілодобові перевірки на пунктах пропуску, щоб не пускати російські авто з Норвегії. Раніше митники працювали лише вдень. Країна теж попросить усіх власників російських авто покинути країну.

Еліна Валтонен, міністр закордонних справ Фінляндії:

росіяни мають час для того, щоб вивезти авто чи змінити номерні знаки - 6 місяців. Авто на російських номерах мають покинути Фінляндію до 16 березня 2024 року.

Одразу після фінів закрили кордон і поляки. Останнім вікном у Європу для росіян залишається Норвегія. Однак із третього жовтня вона приєднається до інших країн і закриє в'їзд для легкових авто. Автобуси з пасажирами - поки що пропускатимуть.